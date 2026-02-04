الأربعاء   
   04 02 2026   
   15 شعبان 1447   
   بيروت 12:45
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    إصابات جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمة نازحين في مواصي خانيونس جنوبي قطاع غزة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      وزير الصحة يعلن مستشفى الرسول الأعظم في “المرتبة الأولى” بلبنان كمستشفى صديق للطفل

      وزير الصحة يعلن مستشفى الرسول الأعظم في “المرتبة الأولى” بلبنان كمستشفى صديق للطفل

      الناطق باسم الدفاع المدني في غزة : الحرب لم تتوقف في القطاع ويتم قتل السكان بشكل ممنهج

      الناطق باسم الدفاع المدني في غزة : الحرب لم تتوقف في القطاع ويتم قتل السكان بشكل ممنهج

      توغلات جديدة للعدو الاسرائيلي في ريف القنيطرة

      توغلات جديدة للعدو الاسرائيلي في ريف القنيطرة