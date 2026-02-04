رويترز: الشرطة الفرنسية تداهم مكاتب شركة “إكس” المملوكة لـ”إيلون ماسك” في باريس في إطار تحقيق مستمر منذ عام بشأن الاشتباه في إساءة استخدام الخوارزميات وقيام المنصة أو مسؤوليها التنفيذيين باستخراج بيانات المستخدمين بشكل وصفته بـ”المخادع”