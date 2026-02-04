الأربعاء   
    4 شهداء بينهم طفلة إثر قصف مدفعي للاحتلال استهدف حيي الزيتون والتفاح شرقي مدينة غزة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      وسائل إعلام سورية: دوريتان منفصلتان للاحتلال الإسرائيلي تقيمان حاجزين مؤقتين وتمنعان مرور المدنيين في قريتي صيدا الحانوت والصمدانية الشرقية بريف القنيطرة

      هيئة مقاومة الجدار والاستيطان: قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون نفذوا ما مجموعه 1872 اعتداء خلال شهر كانون الثاني الماضي

      وزارة الصحة في غزة: الاحتلال يواصل حربه باستهداف المدنيين وقطع الإمدادات عن القطاع الصحي

