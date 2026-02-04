الأربعاء   
   04 02 2026   
   15 شعبان 1447   
   بيروت 01:58
    قوات الاحتلال تقتحم بلدة الشيوخ شمال الخليل جنوب الضفة الغربية

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      وسائل إعلام أوكرانية تتحدث عن وقوع انفجارات في مقاطعة أوديسا وفي الجزء الذي لا تزال تسيطر عليه قوات كييف في مقاطعة زابوروجيا وسط تحذيرات من غارات جوية

      إصابات جراء قصف مدفعي للاحتلال وإطلاق النار شرق حي التفاح شرقي مدينة غزة

      3 شهداء بينهم طفل جراء استهداف الاحتلال خيمة نازحين جنوبي مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة

