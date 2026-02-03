الثلاثاء   
   03 02 2026   
   14 شعبان 1447   
   بيروت 10:49
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف من مرقد الإمام الخميني (قده): نحن الآن في منعطف تاريخي مهم من حرب متعددة المستويات

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      أعضاء البرلمان يجددون العهد مع الإمام الخميني(قده) ومبادئ الثورة

      أعضاء البرلمان يجددون العهد مع الإمام الخميني(قده) ومبادئ الثورة

      قاليباف: يجب أن نكون في حالة حذر ولا نخشى شيئاً في حفظ مصالح بلادنا

      قاليباف: يجب أن نكون في حالة حذر ولا نخشى شيئاً في حفظ مصالح بلادنا

      يعقوب: الانتخابات النيابية مؤجلة وكل التصريحات زوبعة في فنجان

      يعقوب: الانتخابات النيابية مؤجلة وكل التصريحات زوبعة في فنجان