    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: المحادثات الروسية الأوكرانية تسير على نحو جيد للغاية وقد تكون لدينا أخبار سارة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      تعزيزات عسكرية يدفع بها “جيش الاحتلال” اتجاه مدينة قلقيلية، شمال الضفة الغربية المحتلة

      قوات الاحتلال تقتحم مخيم قلنديا، شمال القدس المحتلة

      قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة قلقيلية بالضفة المحتلة

