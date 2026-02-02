“ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير”: شعب البحرين متمسك بقيم الثورة ومحور المقاومة

أكد المجلس السياسي في “ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير” في البحرين في موقفه الأسبوعي الاثنين بالتزامن مع الذكرى الخامسة عشرة لثورة البحرين وذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران، أن “الاحتفاء بالثورة الإسلامية هو انحياز ثابت لقيم الحرية والعدالة وإيمان بقدرة الشعوب على إسقاط الطغيان وتقرير مصيرها”.

وشدد الائتلاف على أن “الشعب البحريني استوعب دروس الثورة الإسلامية في الصمود ومواجهة القمع”، واعتبر أن “هذه القيم شكّلت ركيزة أساسية في مسيرة النضال وصولًا إلى ثورة 14 فبراير، وأن محاولات آل خليفة لم تنجح في كسر إرادة الشعب أو انتزاع حقه في الحرية والكرامة”.

وأشار البيان إلى أن “الجمهورية الإسلامية، بعد 47 عامًا على قيامها، تمثل جبهة القيم الإنسانية والرسالات السماوية في مواجهة المحور الأميركي–الصهيوني”، ولفت الى أن “دعم إيران هو موقف أخلاقي وإنساني، وأن معاداتها تمثل اصطفافًا مع سياسات الهيمنة والانحطاط”.

وشدد على أن “الأنظمة المتآمرة على الجمهورية الإسلامية، وفي مقدمتها آل خليفة، انخرطت بشكل كامل في محور الهيمنة، مقابل تمسّك الشعب البحريني بمحور الكرامة والمقاومة”، مؤكدا “وجود جبهتين متناقضتين في البحرين”.

وجدّد الائتلاف، عشية الذكرى الخامسة عشرة لثورة 14 فبراير، دعوته إلى “تجاوز الخطاب المطلبي الضيق، والتنبه إلى الخطر الوجودي الذي يهدد هوية الشعب البحريني ودينه وثقافته، في ظل خدمة آل خليفة للمشروع الأميركي واستمرار سياسات الاستئصال”.

وربط الائتلاف بين “ما كشفته وثائق جيفري إبستين وبين طبيعة المنظومة الرأسمالية المهيمنة”، ورأى أن “الانحطاط الأخلاقي العالمي هو نتيجة مباشرة لهيمنة الجشع والمصالح الاقتصادية”، واكد أن “خلاص البشرية يكمن في مواجهة المحور الأميركي–الصهيوني ورفض مشاريعه وتحالفاته”.

المصدر: موقع المنار