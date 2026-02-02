الإثنين   
   02 02 2026   
   13 شعبان 1447   
   بيروت 12:52
    مراسل المنار: بعد عمليات المسح، تبين ان العدو عمد الى نسف منزلين فجرا في حي الرندة في بلدة عيتا الشعب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      وزير الخارجية الإيراني يعزّي بوفاة السيد عبد الكريم والد سيد شهداء الأمة السيد حسن نصرالله

      اليونيفيل: إسقاط “الجيش الاسرائيلي” المواد الكيميائية يخالف قرار مجلس الأمن 1701 ويثير مخاوف بشأن آثار المادة الكيميائية

      مراسل المنار: تحليق للطيران المسيّر المعادي في أجواء قرى البقاع الغربي على علو منخفض

