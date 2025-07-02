الأربعاء   
   02 07 2025   
   6 محرم 1447   
   بيروت 15:21
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    صحيفة معاريف العبرية: في سلاح الجو تم الكشف عن أن الطيارين الذين أُرسلوا في اليوم الأول من العملية ضد إيران تواصلوا بعد انتهاء كل مهمة مع غرفة قيادة العمليات في فرقة غزة وعرضوا إلقاء الذخيرة الزائدة على أهداف في القطاع