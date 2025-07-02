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سلام: إعادة الإعمار مسألة عمليّة سياسيّة واقتصاديّة لتثبيت الناس في أرضهم واستعادة ما دمّرته الحرب ونعمل على إطلاق جهود الإعمار ضمن جهود شفافة