الأربعاء   
   02 07 2025   
   6 محرم 1447   
   بيروت 13:47
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    صحيفة تشنغدو اليومية الصينية: مفاوضات جديدة بين إيران والصين لشراء مقاتلات من طراز Chengdu J-10 المعروفة باسم J-10 C