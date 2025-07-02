الأربعاء   
   02 07 2025   
   6 محرم 1447   
   بيروت 13:47
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    صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية: نتنياهو يسعى لتأجيل شهادته في المحاكمة الأسبوع المقبل بعد زيارته للولايات المتحدة واجتماعات أمنية إضافية