الأربعاء   
   02 07 2025   
   6 محرم 1447   
   بيروت 10:40
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    المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: استشهاد أكثر من 580 مدنيًا وإصابة أكثر من 4200 آخرين جراء إطلاق قوات الاحتلال والشركة الأمنية الأميركية النار على المحتشدين عند نقاط توزيع المساعدات