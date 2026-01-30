الجمعة   
   30 01 2026   
   10 شعبان 1447   
   بيروت 08:07
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    وزارة الخارجية الكوبية: كوبا ثابتة أمام الإجراءات الجديدة التي اتخذتها إدارة ترامب ضدها ونحن شعب ثوري وسيكون مستعداً للقتال دائماً

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مراسل المنار: محلّقة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية بالقرب من منطقة “الشاليهات” في الحي الغربي لمدينة الخيام جنوب لبنان

      مراسل المنار: محلّقة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية بالقرب من منطقة “الشاليهات” في الحي الغربي لمدينة الخيام جنوب لبنان

      عناوين وأسرار الصحف اللبنانية ليوم الجمعة 30 كانون الثاني/ يناير 2026

      عناوين وأسرار الصحف اللبنانية ليوم الجمعة 30 كانون الثاني/ يناير 2026

      قتيل و5 جرحى في 4 حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

      قتيل و5 جرحى في 4 حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية