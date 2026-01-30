الجمعة   
   30 01 2026   
   10 شعبان 1447   
   بيروت 03:28
ArEnFrEs

    عاجل

    ترامب: دخول المملكة المتحدة وكندا في علاقات تجارية مع الصين أمر بالغ الخطورة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      أمريكا | ترامب يحذر” تعاون بريطانيا مع الصين خطير جدًا

      ترامب يبلغ رودريغيز بإعادة فتح المجال الجوي فوق فنزويلا

      الناطق باسم بلدية غزة: المدينة تواجه أزمة عطش حادة بعد تدمير الخط الرئيسي للمياه مع عجز يتجاوز 90% وحرمان أكثر من 85% من المناطق من الإمداد الكامل

