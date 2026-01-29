الخميس   
    الاحتلال يُسلّم جثامين 15 شهيداً في إطار التبادل بعد استعادته لجثة آخر أسير صهيوني من قطاع غزة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      محمد باقر قاليباف: لا تفاوض مع إيران تحت التهديد وبدون ضمانات اقتصادية

      الرئاسة العراقية: نرفض التدخلات الخارجية واحترام السيادة الوطنية ركن أساسي في عملية تشكيل الحكومة

      تقرير مصور | أوساط تكشف دور رئيس حكومة العدو في دفع واشنطن نحو الحرب

