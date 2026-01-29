الخميس   
   29 01 2026   
   9 شعبان 1447   
   بيروت 13:30
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    إصابة طفل فلسطيني برصاص الاحتلال باليد خلال اقتحام حي كفر سابا في قلقيلية في الضفة الغربية

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      النائب الخير: لا يمكن أن نستمرّ بسياسة الترقيع وبلدنا ما زال أسير الأزمات في غياب الحلول الجذرية

      النائب الخير: لا يمكن أن نستمرّ بسياسة الترقيع وبلدنا ما زال أسير الأزمات في غياب الحلول الجذرية

      سلام تسلم مذكرة من وفد لجنة اهالي الاسرى في السجون الاسرائيلية وبحث مع وفد من أساتذة التعليم الرسمي في تحسين الرواتب

      سلام تسلم مذكرة من وفد لجنة اهالي الاسرى في السجون الاسرائيلية وبحث مع وفد من أساتذة التعليم الرسمي في تحسين الرواتب

      قائد الجيش الإيراني أمر بتعزيز القوات بألف طائرة مسيرة استراتيجية

      قائد الجيش الإيراني أمر بتعزيز القوات بألف طائرة مسيرة استراتيجية