الخميس   
   29 01 2026   
   9 شعبان 1447   
   بيروت 13:30
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    القائد العام للجيش الإيراني: بناء على التهديدات التي نواجهها فإن الحفاظ على المزايا الاستراتيجية وتعزيزها من أجل القتال السريع والرد الساحق على أي غزو ومعتدٍ هو دائما على جدول أعمال الجيش

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      النائب الخير: لا يمكن أن نستمرّ بسياسة الترقيع وبلدنا ما زال أسير الأزمات في غياب الحلول الجذرية

      النائب الخير: لا يمكن أن نستمرّ بسياسة الترقيع وبلدنا ما زال أسير الأزمات في غياب الحلول الجذرية

      سلام تسلم مذكرة من وفد لجنة اهالي الاسرى في السجون الاسرائيلية وبحث مع وفد من أساتذة التعليم الرسمي في تحسين الرواتب

      سلام تسلم مذكرة من وفد لجنة اهالي الاسرى في السجون الاسرائيلية وبحث مع وفد من أساتذة التعليم الرسمي في تحسين الرواتب

      إصابة طفل فلسطيني برصاص الاحتلال باليد خلال اقتحام حي كفر سابا في قلقيلية في الضفة الغربية

      إصابة طفل فلسطيني برصاص الاحتلال باليد خلال اقتحام حي كفر سابا في قلقيلية في الضفة الغربية