الأربعاء   
   02 07 2025   
   6 محرم 1447   
   بيروت 04:27
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    المتحدث باسم وزارة البترول المصرية: تم تفعيل خطة الطوارئ فور انقلاب البارجة البحرية بخليج السويس