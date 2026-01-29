الخميس   
   29 01 2026   
   9 شعبان 1447   
   بيروت 05:30
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    أ ف ب عن حاكم زابوروجيا: 3 قتلى في غارات روسية على المقاطعة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الخارجية الدنماركية: محادثات دبلوماسية بين أمريكا وغرينلاند والدنمارك لتخفيف التوتر

      الخارجية الدنماركية: محادثات دبلوماسية بين أمريكا وغرينلاند والدنمارك لتخفيف التوتر

      رودريغيز تتولى منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة في فنزويلا

      رودريغيز تتولى منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة في فنزويلا

      15 قتيلا بينهم نائب برلماني في تحطم طائرة في كولومبيا

      15 قتيلا بينهم نائب برلماني في تحطم طائرة في كولومبيا