الثلاثاء   
   02 07 2025   
   5 محرم 1447   
   بيروت 02:54
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    10 شهداء في مستشفى ناصر جراء قصف الاحتلال على مدينة خانيونس خلال الساعات الأخيرة