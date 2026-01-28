الأربعاء   
    عراقجي: رحبنا مرارا باتفاق نووي عادل ومنصف وخال من الإكراه يضمن حقنا في التكنولوجيا النووية السلمية وعدم وجود أسلحة نووية

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية لقناة المنار الأربعاء 28\1\2026

      وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: قواتنا المسلحة على أهبة الاستعداد وأصابعها على الزناد للرد فورا وبحزم على أي عدوان

      تقرير مصور | تداعيات متصاعدة لقضية الأطفال المحتجزين في الولايات المتحدة

