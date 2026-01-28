الأربعاء   
   28 01 2026   
   8 شعبان 1447   
   بيروت 11:07
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    وزير الخارجية الايراني: لم نتواصل مع ويتكوف في الأيام الماضية ولم نطلب مفاوضات إنما نحن على اتصال مع الدول الوسيطة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      روبوت أصغر من حبة ملح يفكر ويتخذ ردود أفعال

      روبوت أصغر من حبة ملح يفكر ويتخذ ردود أفعال

      الرئيس عون اطلع من رسامني على سير العمل في المطار والتحضيرات لتشغيل مطار القليعات

      الرئيس عون اطلع من رسامني على سير العمل في المطار والتحضيرات لتشغيل مطار القليعات

      الملاحة الإيرانية: حركة نقل البضائع تسير بشكل طبيعي ولا مخاطر على الأساطيل

      الملاحة الإيرانية: حركة نقل البضائع تسير بشكل طبيعي ولا مخاطر على الأساطيل