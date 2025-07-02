الثلاثاء   
   02 07 2025   
   5 محرم 1447   
   بيروت 01:20
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    منسق المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسرًا: لم نلمس أي تحرك جاد من المنظمات الدولية