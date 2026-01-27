الناطق باسم حركة حماس: كل الحديث عن وقف الحرب على شعبنا وإنشاء هيئات للسلام والإعمار تصبح بلا معنى مع استمرار عمليات القتل اليومية للمواطنين المدنيين في قطاع غزة