الثلاثاء   
   01 07 2025   
   5 محرم 1447   
   بيروت 22:04
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    مستشفى العودة: استقبلنا 3 شهداء و19 إصابة من جراء استهداف الاحتلال لمنتظري المساعدات وسط قطاع غزة