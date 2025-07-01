الثلاثاء   
   01 07 2025   
   5 محرم 1447   
   بيروت 22:04
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    دوي صفارات الانذار في “تل ابيب” ومحيطها واغلاق المجال الجوي في مطار بن غوريون بعد اطلاق صاروخ من اليمن