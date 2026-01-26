الناطق باسم سرايا القدس أبو حمزة: بناءً على معطيات استجدت لدينا سلمنا الوسطاء قبل 3 أسابيع إحداثيات جثة الأسير ران غويلي لكن العدو تعمّد بشكل مقصود المماطلة في عمليات التنسيق والبحث