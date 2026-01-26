الإثنين   
    مقتل 11 شخصًا في هجوم مسلح على ملعب لكرة القدم وسط العاصمة المكسيكية

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      محافظة القدس تحذّر من تصعيد استعماري خطير عبر مشاريع طرق جديدة شمال المدينة

      تصعيد ميداني متواصل في قطاع غزة يسفر عن شهداء وجرحى وقصف مكثف شرقًا وجنوبًا

      مجمع ناصر الطبي: إصابة طفلة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خارج مناطق انتشاره غربي مدينة خان يونس

