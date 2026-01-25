مراسل المنار: تعرض محيط سيارة إسعاف تابعة لجمعية الرسالة الإسلامية لرشقات رشاشة من مستعمرة مسكفعام أثناء قطرها سيارة معطلة لأحد المواطنين على طريق عديسة -كفركلا من دون وقوع إصابات