الثلاثاء   
   01 07 2025   
   5 محرم 1447   
   بيروت 13:23
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    المحكمة العليا في “إسرائيل” تقرر تعليق جلسة النظر بتعيين رئيس الشاباك الجديد بسبب التضارب في مواقف الحاضرين