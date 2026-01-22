المستشار الألماني: العالم الذي “لا يُعتدّ فيه إلا بالقوة” عالم “خطير”

قال المستشار الألماني، فريدريش ميرز، إن “عالماً لا يُعتدّ فيه إلا بالقوة هو عالم خطير”، وذلك في ظل الحرب الروسية على أوكرانيا، وصعود الصين، و”إعادة الولايات المتحدة تشكيل سياستها الخارجية والأمنية بشكل جذري”.

وفي كلمة له خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، اليوم الخميس، قال ميرتس: “بينما نمضي قدماً، يجب ألا ننسى شيئاً واحداً أبداً. إن العالم الذي لا يُعتد فيه إلا بالقوة هو العالم الخطير. أولاً بالنسبة للدول الصغيرة، ثم بالنسبة للدول المتوسطة، وفي النهاية بالنسبة للدول الكبرى.”

وأضاف ميرتس: “في القرن العشرين، سلكت بلادي، ألمانيا، هذا الطريق حتى نهايتها المريرة. لقد جرّت العالم إلى هاوية سوداء”.

المصدر: يونيوز