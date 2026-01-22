الخميس   
    مجلس القضاء الأعلى في العراق: جميع المتهمين الذين سينقلون من سوريا خاضعون لسلطة القضاء العراقي

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      سلام : سياسة حكومتنا تقوم على إعادة بناء المؤسسات من خلال الإصلاحات واستعادة احتكار الدولة للسلاح

      مراسل المنار: استشهاد الطفل علي أبو زور (3 أشهر) بسبب البرد القارس في قطاع غزة

      مجلس القضاء الأعلى في العراق: سنتخذ إجراءات قضائية بحق المتهمين من عناصر تنظيم الدولة الذين تم نقلهم من سوريا

