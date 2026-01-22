الخميس   
   22 01 2026   
   2 شعبان 1447   
   بيروت 11:33
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    الكرملين: مساهمة روسيا بمليار دولار في مجلس السلام الخاص بغزة تتطلب رفع تجميد أصولها في الولايات المتحدة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مجلس القضاء الأعلى في العراق: جميع المتهمين الذين سينقلون من سوريا خاضعون لسلطة القضاء العراقي

      مجلس القضاء الأعلى في العراق: جميع المتهمين الذين سينقلون من سوريا خاضعون لسلطة القضاء العراقي

      مراسل المنار: استشهاد الطفل علي أبو زور (3 أشهر) بسبب البرد القارس في قطاع غزة

      مراسل المنار: استشهاد الطفل علي أبو زور (3 أشهر) بسبب البرد القارس في قطاع غزة

      مجلس القضاء الأعلى في العراق: سنتخذ إجراءات قضائية بحق المتهمين من عناصر تنظيم الدولة الذين تم نقلهم من سوريا

      مجلس القضاء الأعلى في العراق: سنتخذ إجراءات قضائية بحق المتهمين من عناصر تنظيم الدولة الذين تم نقلهم من سوريا