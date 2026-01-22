الخميس   
   22 01 2026   
   2 شعبان 1447   
   بيروت 08:29
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    قصف مدفعي يستهدف غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      حماس تدين فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على مؤسسات وشخصيات فلسطينية

      حماس تدين فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على مؤسسات وشخصيات فلسطينية

      قوات الاحتلال تعتقل الأســيرة المحررة سجى دراغمة عقب مداهمة منزلها في قرية تياسير بطوباس

      قوات الاحتلال تعتقل الأســيرة المحررة سجى دراغمة عقب مداهمة منزلها في قرية تياسير بطوباس

      الدفاع الروسية: أنظمة الدفاع الجوي تعترض وتدمر 14 مسيرة أوكرانية خلال الليل

      الدفاع الروسية: أنظمة الدفاع الجوي تعترض وتدمر 14 مسيرة أوكرانية خلال الليل