المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك: نحو 18 ألف مريض في قطاع غزة بينهم 4 آلاف طفل ما زالوا بحاجة ماسة إلى الإجلاء الطبي العاجل لتلقي العلاج خارج القطاع