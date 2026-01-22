الخميس   
    المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك: نحو 18 ألف مريض في قطاع غزة بينهم 4 آلاف طفل ما زالوا بحاجة ماسة إلى الإجلاء الطبي العاجل لتلقي العلاج خارج القطاع

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      قوات الاحتلال تعتقل الأسيرة المحررة سجى دراغمة عقب مداهمة منزلها في قرية تياسير شرق طوباس

      قوات الاحتلال تقتحم بلدة زعترة شرق بيت لحم

      أكسيوس : مشروع اتفاق بين الناتو والولايات المتحدة بشأن غرينلاند لا يتضمن نقل السيادة على الجزيرة إلى واشنطن لكنه يشمل نشر منظومة “القبة الذهبية”

