    أمين عام حلف شمال الأطلسي مارك روته: لم أناقش مع ترامب قضية السيادة على غرينلاند

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      أكسيوس : مشروع اتفاق بين الناتو والولايات المتحدة بشأن غرينلاند لا يتضمن نقل السيادة على الجزيرة إلى واشنطن لكنه يشمل نشر منظومة “القبة الذهبية”

      سي إن إن عن مصدر: يجري الآن نقاش لإعادة التفاوض على اتفاقية 1951 التي رسخت الوجود العسكري الأمريكي في غرينلاند

      الأمم المتحدة : القيود “الإسرائيلية” على الصيانة تعطل 70% من إنتاج المياه في مدينة غزة

