الخميس   
   22 01 2026   
   2 شعبان 1447   
   بيروت 02:17
    آليات الاحتلال تطلق النار شرق حي الشجاعية شرقي مدينة غزة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      أمين عام حلف شمال الأطلسي مارك روته: لم أناقش مع ترامب قضية السيادة على غرينلاند

      قوات الاحتلال تقتحم بلدة ترمسعيا شمال مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة

      سلسلة غارات جوية إسرائيلية متتالية تستهدف المناطق الشرقية لمدينة غزة ووسط قطاع غزة

