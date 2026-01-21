الأربعاء   
   21 01 2026   
   1 شعبان 1447   
   بيروت 19:39
    عاجل

    طائرات العدو الصهيوني تنفذ سلسلة غارات تستهدف مبان سكنية في الخرايب وأنصار في جنوب لبنان

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الرئيس عون: الغارات الإسرائيلية على قرى مأهولة تصعيد خطير وخرق فاضح للقانون الدولي

      رئيس الجمهورية جوزاف عون: السلوك العدواني المتكرر يؤكد مجددا رفض اسرائيل الالتزام بتعهداتها الناشئة عن اتفاق وقف الاعمال العدائية

      الجيش اللبناني: هذه الاعتداءات المدانة تعيق جهود الجيش وتعرقل استكمال تنفيذ خطته

