    وزارة الدفاع السورية تعلن مقتل 7 جنود وإصابة 20 آخرين بهجوم طائرة مسيّرة انتحارية تابعة لـ”قسد” بريف الحسكة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      شهيد في غارة لمسيرة معادية على طريق البازورية جنوب لبنان

      جيش الإحتلال الصهيوني يهدد بمهاجمة منازل في بلدات قناريت والكفور وجرجوع في جنوب لبنان

      جيش الاحتلال الصهيوني يهدد بمهاجمة منازل في بلدات قناريت والكفور وجرجوع جنوبي لبنان

