الإثنين   
   01 07 2025   
   4 محرم 1447   
   بيروت 00:06
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    وسائل اعلام فلسطينية: طيران الاحتلال يشن غارة عنيفة على منطقة التعابين في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة