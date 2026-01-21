الأربعاء   
   21 01 2026   
   1 شعبان 1447   
   بيروت 10:02
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    عراقجي: لطالما فضّلت طهران السلام على الحرب وهي مستعدة لاتفاق عادل وقد فشلت الأعمال العدائية الأمريكية من العقوبات إلى الهجمات العسكرية

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      حماس: الاحتلال يعرقل البحث عن الأسير والدول الأوروبية تشكك بمركز التنسيق بغزة

      حماس: الاحتلال يعرقل البحث عن الأسير والدول الأوروبية تشكك بمركز التنسيق بغزة

      الاحتلال الصهيوني يواصل انتهاك السيادة اللبنانية ويستهدف سيارة على طريق الزهراني – مصيلح

      الاحتلال الصهيوني يواصل انتهاك السيادة اللبنانية ويستهدف سيارة على طريق الزهراني – مصيلح

      وزارة الصحة اللبنانية: شهيد في استهداف مسيرة اسرائيلية معادية سيارة في بلدة الزهراني جنوبي البلاد

      وزارة الصحة اللبنانية: شهيد في استهداف مسيرة اسرائيلية معادية سيارة في بلدة الزهراني جنوبي البلاد