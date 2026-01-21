الأربعاء   
    قوات الاحتلال تداهم عدة منازل خلال اقتحامها مخيم عقبة جبر، في مدينة أريحا

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      قوات الاحتلال تعتقل شابين بعد مداهمة منازلهم في قرية دير جرير شرق مدينة رام الله

      قوات الاحتلال تداهم منزلا في منطقة عين كاكوب بجبل المساكن شرق نابلس بالضفة الغربية

      انتشار قوة راجلة تابعة للاحتلال خلال اقتحام بلدة عجة جنوب مدينة جنين

