الثلاثاء   
   20 01 2026   
   30 رجب 1447   
   بيروت 09:07
    الأونروا: يجب السماح بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة فالحاجة إليها ملحة الآن

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مراسل المنار: قوة اسرائيلية معادية تفجر منزلا في بلدة مركبا لجهة بلدة رب_ثلاثين

      محافظة القدس: قوات الاحتلال تهدم مباني في مقر الأونروا بالقدس وترفع العلم الإسرائيلي فوقه

      الأونروا: إسرائيل منعت دخول الإمدادات العالقة في مستودعاتنا بالأردن ومصر إلى قطاع غزة منذ 2 مارس 2025

