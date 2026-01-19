الثلاثاء   
    الحشد الشعبي في العراق: التنسيق مع قوات الحدود أسهم بأحكام السيطرة على الحدود العراقية- السورية

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مراسل المنار: الطيران المسّير المعادي اغار على منطقة مفتوحة في بلدة زبقين جنوب لبنان

      وسائل اعلام عراقية: مئات المحتجين الأكراد يحاصرون القنصلية الأميركية في أربيل احتجاجاً على سياسات واشنطن في سوريا

      وزارة الدفاع الاماراتية تنفي إتهامات محافظ حضرموت اليمنية بشأن اكتشاف أسلحة ومتفجرات يُزعم ارتباطها بأبو ظبي في مطار الريان في المكلا

