الإثنين   
   19 01 2026   
   29 رجب 1447   
   بيروت 23:02
    اتصال هاتفي بين الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع والرئيس الأمريكي يبحث تطورات الأوضاع في سوريا ويؤكد دعم وحدتها ومكافحة الإرهاب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      حكومة عدن المدعومة من السعودية تتهم الإمارات بإدارة سجون سرّية في جنوب اليمن

      نتانياهو يرفض نشر قوات تركية أو قطرية في غزة ويؤكد وجود خلافات مع واشنطن حول إدارة القطاع

      الإمارات توقع اتفاقًا لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى الهند بقيمة تتجاوز 2.5 مليار دولار

