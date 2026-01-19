الإثنين   
   19 01 2026   
   29 رجب 1447   
   بيروت 21:30
    مراسل المنار: محلقة معادية القت قنبلة صوتية باتجاه احد المواطنين في بلدة البستان قبل بعض الوقت

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      تقرير مصور | رئيس الجمهورية يؤكد إجراء الانتخابات النيابية في موعدها

      تقرير مصور | تظاهرة في باريس رفضاً للهيمنة الأمريكية

      تقرير مصور | حكام ولاية مينيابوليس يرفضون نهج ترامب في التعامل مع الأزمة

