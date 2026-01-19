الإثنين   
   19 01 2026   
   29 رجب 1447   
   بيروت 18:23
    الجيش السوري: نحمّل قسد كامل المسؤولية عن إطلاقهم لسراح عناصر تنظيم داعش من سجن الشدادي وسنقوم بما يلزم لإعادة ضبط المنطقة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      وزير الخارجية الدنماركي: لدينا خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها ولا يمكن التهديد للوصول إلى امتلاك غرينلاند

      قوى الامن توقف مروجي مخدرات

      تقرير مصور | إخلاء القواعد العسكرية في العراق من المستشارين الاجانب

