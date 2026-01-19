الإثنين   
   19 01 2026   
   29 رجب 1447   
   بيروت 15:15
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم بلدة يعبد بالضفة المحتلة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      المستشار الألماني: لا نرغب في حرب تجارية مع واشنطن لكننا قادرون على الرد إذا فرضت رسوما غير مبررة

      المستشار الألماني: لا نرغب في حرب تجارية مع واشنطن لكننا قادرون على الرد إذا فرضت رسوما غير مبررة

      أساتذة التعليم الرسمي في لبنان ينفذون اضراباً ليومين

      أساتذة التعليم الرسمي في لبنان ينفذون اضراباً ليومين

      نائب رئيس المكتب السياسي لـ”الجماعة الإسلامية”: سنواجه القرار الأميركي بالسياسة والقانون

      نائب رئيس المكتب السياسي لـ”الجماعة الإسلامية”: سنواجه القرار الأميركي بالسياسة والقانون