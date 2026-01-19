الإثنين   
    مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي يغير على منطقة المحمودية جنوب لبنان

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      تقرير مصور | جيش الاحتلال يشن عملية عسكرية واسعة بالضفة الغربية وحملات مداهمات في الخليل

      مراسل المنار: الطيران الحربي الصهيوني يغير للمرة الثانية على منطقة وادي برغز

      مراسل المنار: سلسلة غارات على المنطقة الواقعة بين بلدتي جباع وكفرملكي جنوب لبنان

